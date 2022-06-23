Остаточне рішення щодо надання статусу кандидата буде ухвалено на саміті держав-членів ЄС.

Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу та ухвалив відповідну резолюцію.

Остаточне рішення щодо надання статусу кандидатів країнам буде ухвалено на саміті держав-членів ЄС, який починається сьогодні в Брюсселі і триватиме два дні.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні глава Європейської ради Шарль Мішель висловив упевненість, що лідери Євросоюзу 23 червня офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Вступ України до ЄС

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до ЄС.

Після цього в Офісі президента назвали дії, які потрібно виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.

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