В АТБ виникли проблеми з товарами на тлі ураження складів, - ЗМІ

Джерела повідомляють і про харчові, і про непродовольчі втрати.

Після удару російських окупантів по складських приміщеннях торговельної мережі АТБ в магазинах мережі може бракувати певних непродовольчих товарів, повідомляє "Телеграф" з посиланням на неназваного працівника компанії.

Побутова хімія представлена переважно базовими позиціями – такими, як туалетний папір. Водночас скоротився вибір шампунів, дезодорантів та дитячих підгузків.

"Мало возять, багато позицій випадає з хімії. Її возять загалом, але не в тій кількості. Наприклад, якщо привозять – багато туалетного паперу. А раніше було багато різновидів: шампуні, дезодоранти тощо. Зараз цього поменшало. Десь памперси зникають, десь ще щось. Погані постачання хімії", – розповіло джерело.

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Щодо продуктового ряду, то, за словами співробітника мережі, в АТБ вже півтора тижня не завозять гречку. При цьому постачання інших круп, борошна та соняшникової олії залишаються на стабільному рівні.

Водночас магазини мережі АТБ продовжують працювати за звичайним графіком роботи, повідомив УНІАН начальник управління з корпоративних комунікацій компанії Сергій Демченко.

"Магазини працюють в штатному режимі. Ніяких зупинок у роботі немає", – підкреслив представник компанії.

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28 вересня російські окупанти уразили склади мережі АТБ в Київській області. В компанії підтвердили факт влучання, проте деталі з безпекових причин не коментували. Водночас з’явилося багато світлин від ДСНС з ймовірного місця прильоту.

Стало відомо, що з 1 листопада Fozzy Group скоротить частину працівників офісних команд – холдингу, мережі "Сільпо" та логістики. Вимушений крок безпосередньо пов’язаний зі зростанням втрат від атак ворога. Кількість працівників, яких торкнуться скорочення, в компанії не повідомляють.

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