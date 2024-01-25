Нацбанк покращив прогноз інфляції на наступні роки.

Попри очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році, вона залишатиметься помірною та повернеться до цільового діапазону в 2025 році завдяки монетарній політиці НБУ. Такий прогноз озвучив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

"Інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат", - сказав він.

Однак інфляція залишатиметься помірною, у тому числі завдяки заходам НБУ із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів. Очікується, що вона становитиме 8,6% наприкінці року.

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За прогнозом регулятора, у 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а в 2026 році – до цілі 5%. Цьому сприятиме насамперед зниження безпекових ризиків, що припускається в прогнозі. Це забезпечить загальне поліпшення очікувань, а також дасть змогу налагодити логістику та виробничі процеси.

Інфляція в Україні

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні 2023 сповільнилася до трирічного мінімуму у 5,1%.

Харчі та безалкогольні напої у 2023 році подорожчали в цілому на 4%. Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік подорожчали на 9,6%, одяг та взуття - подешевшали на 6,3%. Тарифи на комунальні послуги зросли у 2023 році на 12,8%, головним чином, за рахунок подорожчання електроенергії на 69,7%.

За підсумками листопада споживча інфляція в нашій державі сповільнилася до 0,5%, в річному вимірі інфляція склала 5,1%.

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