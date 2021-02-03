Заміну програмі шукати не будуть, а для заохочення інвестицій в економіку країни будуть запропоновані інші стимули.

Кіпр не буде відновлювати програму "золотих паспортів". Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадес.

За словами Анастасіадеса програма отримання громадянства в обмін на інвестиції мала свої недоліки. Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожКіпр вирішив припинити програму громадянства в обмін на інвестиціїПрограму було припинено в листопаді 2020 року на тлі корупційного скандалу після розслідування журналістів Al Jazeera.

"Програма мала нераціональне просування, що створювало враження, що Кіпр продає свої паспорти", — заявив президент Кіпру.

Він зазначив, що заміну програмі шукати не будуть, а для заохочення інвестицій в економіку країни будуть запропоновані інші стимули.

Що цьому передувало

Програма громадянства Кіпру в обмін на інвестиції діяла з 2014 року.

За час дії програми «золотих паспортів» Кіпр заробив на ній понад 9 млрд євро. Всього програмою встигли скористатися 3000 осіб.

13 жовтня 2020 року програму було припинено на тлі повідомлень про зловживання і побоювання ЄС.

Критики цієї програми характеризували її як непрозору і таку, що супроводжується відмиванням грошей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко