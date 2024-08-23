Зазначається, що "Сургутнафтогаз" до 2022 року накопичила на своїх рахунках мільярди доларів.

Одна з найбільших і найзагадковіша нафтова компанія Росії "Сургутнефтегаз" отримала величезний збиток. Керівництво компанії засекретило фінансову звітність.

Видання The Moscow Times пише, що "Сургутнефтегаз" оприлюднила лише виручку, собівартість продажів, комерційні та управлінські витрати, а також доходи від "дочірніх" підприємств. Під грифом секретно опинилися наявні в компанії довгострокові та короткострокові позики, обсяг активів, запаси готівки та навіть статутний капітал.

Зазначається, що з оприлюдненої інформації випливає, що чистий прибуток компанії за півроку впав у 6 разів, до 139,9 млрд рублів, а прибуток до оподаткування становив 168,7 млрд рублів, і він також знизився вшестеро.

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Варто зазначити, що "Сургутнефтегаз", яка видобуває кожен десятий барель у Росії, десятиліттями приховує своїх власників. При цьому компанія роками збирала на рахунках валюту, нікуди не інвестуючи кошти. Таким чином, до початку повномасштабної війни РФ проти України "Сургутнефтегаз" мав у резервах близько 50 мільярдів доларів, що можна порівняти із золотовалютними резервами деяких країн.

Варто зазначити, що "Сургутнефтегаз" - четверта за обсягами видобутку та перша за обсягом готівки на рахунках нафтова компанія Російської Федерації.

Газпром уперше став збитковим - що відомо

2 травня стало відомо, що контрольований державою газовий гігант Росії "Газпром" повідомив про свій перший чистий збиток з 1999 року через скорочення постачань до Європи і зниження цін на паливо.

Згідно зі звітом про прибутки та збитки, група "Газпром", до якої також входять нафтові та енергетичні підприємства, торік оголосила про збиток у розмірі 629 мільярдів рублів (6,84 мільярда доларів) порівняно з чистим прибутком у 1,23 трильйона рублів у 2022 році).

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