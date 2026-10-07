Понад $2 мільярда під землею: в Європі розроблятимуть родовище, за яким полював Трамп

Це одне з найбільших у світі нерозроблених родовищ важких рідкісноземельних металів за межами Китаю.

Компанія Critical Metals отримала дозвіл уряду Гренландії на реалізацію планів з видобутку елементів із родовища рідкісноземельних елементів Танбріз. Це дає змогу розпочати роботи з фактичної експлуатації ресурсів, пише wnp.pl.

Проєкт Танбріз (Tanbreez), розташований у південній Гренландії, – одне із найбільших у світі нерозроблених родовищ важких рідкісноземельних металів за межами Китаю. Воно містить близько 45 мільйонів тонн запасів, з яких приблизно 27% становлять оксиди важких рідкісноземельних металів, а також галлій, циркон, тантал і ніобій.

Згідно з попередньою економічною оцінкою (Preliminary Economic Assessment, PEA) в березні 2025 року, чиста поточна вартість проєкту Танбріз після оподаткування становить щонайменше 2,1 мільярда доларів.

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Як підкреслюють аналітики, це рішення збігається з активізацією зусиль США та їхніх союзників, спрямованих на розвиток ключових ланцюгів постачання корисних копалин поза межами Китаю. Стратегічна роль Гренландії була ще раз підкреслена у вересні, коли США, Данія та Гренландія підписали нову угоду про безпеку.

Компанія Critical Metals вже проводить інфраструктурні роботи та реалізує програму буріння на глибину 10 000 м.

Корписні копалини в світі – головні новини

Гегемонія Китаю в галузі рідкісноземельних металів – виклик не тільки для США, а й для інших великих держав. Так, Індія розробила власну програму розвитку виробництва критичних елементів на загальну суму 4,6 млрд доларів.

Норвегія планує не пізніше 2028 року представити план розробки найбільшого відомого в Європі родовища рідкісноземельних металів Фен (Fensfeltet). За оцінками, родовище містить 15,9 мільйона тонн оксидів рідкісноземельних металів, зокрема неодиму та празеодиму. Ці критичні копалини використовуються у потужних магнітах для електромобілів, технологіях відновлюваної енергетики та оборонного обладнання.

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