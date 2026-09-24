Мільйони тонн рідкісноземельних металів: в Європі планують розробляти найбільше родовище

Норвегія заявляє, що план розробки буде готовий до 2028 року.

Уряд Норвегії планує не пізніше 2028 року представити план розробки найбільшого відомого в Європі родовища рідкісноземельних металів "Фен" (Fensfeltet), повідомляє euronews.

Комплекс "Фен розташований приблизно за 150 км на південний захід від Осло. За оцінками, він містить 15,9 мільйона тонн оксидів рідкісноземельних металів, зокрема неодиму та празеодиму. Ці критичні копалини використовуються у потужних магнітах для електромобілів, технологіях відновлюваної енергетики та оборонного обладнання.

Реалізація проекту затримується через екологічні занепокоєння. Під час досліджень у цьому районі було виявлено 78 видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення, зокрема рідкісні види жуків, дерев, мохів та грибів.

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"Мета полягає в тому, щоб мати готовий план не пізніше 2028 року, а бажано – й раніше", – повідомила міністерка промисловості Норвегії Сесілія Мірсет.

Уряд зазначає, що комплекс "Фен" може сприяти зміцненню ланцюгів постачання критично важливих мінералів як у Європі, так і загалом в західному світі. Наразі в Європі не ведеться видобуток рідкісноземельних металів, через що континент сильно залежить від постачання з Китаю.

Рідкісноземельні метали відіграють вирішальну роль у виробництві широкого спектра продукції – від смартфонів та електромобілів до винищувачів. Європейський Союз відносить їх до категорії критично важливих ресурсів.

Компанія Rare Earths Norway (REN), що володіє правами на видобуток в родовищі "Фен", сподівається розпочати розробку у першій половині 2030-х років.

Критичні копалини в світі – головні новини

Західні компанії активно інвестують у галузь рідкісноземельних металів Бразилії, сподіваючись створити "анти-Китай" і послабити контроль Пекіну над критично важливими мінералами. Проте ця країна має власні інтереси і не хоче стати сировинним придатком найбільших економік світу. Бразилія володіє другими за величиною запасами рідкісноземельних металів після Китаю.

Гегемонія Китаю в галузі рідкісноземельних металів - виклик не тільки для США, а й для інших великих держав. Так, Індія розробила програму розвитку виробництва критичних елементів на загальну суму 4,6 млрд доларів.

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