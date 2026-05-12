РФ та Індія готують нову масштабну угоду: ставка на літій та рідкісноземельні метали, - Reuters

Індія та Росія ведуть переговори щодо підписання попередньої угоди про критично важливі мінерали, яка охоплюватиме розвідку родовищ, переробку та технологічну співпрацю. Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Очікується, що угода буде зосереджена на літії та рідкоземельних елементах. Також уряди двох країн планують сприяти корпоративним інвестиціям. Документ можуть підписати протягом найближчих двох місяців.

"Ми вже передали російській стороні проєкт запропонованої угоди", – сказало одне з джерел.

Індія прагне зменшити залежність від Китаю, який домінує у світових поставках низки ключових мінералів і володіє передовими технологіями видобутку та переробки. Нью-Делі також намагається забезпечити нові закордонні джерела сировини для підтримки енергетичного переходу та розвитку інфраструктури.

Індія вже уклала угоди щодо критичних мінералів з Аргентиною, Австралією та Японією. Крім того, країна веде переговори з Перу та Чилі про ширші двосторонні домовленості, які також включають співпрацю у сфері критично важливих ресурсів.

Втім, Індії поки не вдалося суттєво просунутися у отриманні контролю над закордонними проєктами з видобутку критично важливих мінералів. Наразі країна підписала лише одну угоду про розвідку та видобуток літію – вона охоплює п’ять ділянок в Аргентині та була укладена у 2024 році.

Також Індія може повернутися до проєкту російської державної ядерної корпорації "Росатом" з розвідки літію у Малі, якщо політична ситуація в західноафриканській країні стабілізується, повідомило одне з джерел. На початку цього року Індія вийшла з літієвого проєкту в Малі через проблеми з безпекою.

Окрім цього, Нью-Делі цьогоріч підписав низку угод із Німеччиною, Бразилією та Канадою для посилення доступу до технологій і розвитку партнерств.

У 2023 році уряд Індії визначив понад 20 мінералів, зокрема літій, як критично важливі для енергетичного переходу та зростаючих потреб промисловості й інфраструктури країни.

Китай став ключовим партнером Росії в економічному плані. За даними Служби зовнішньої розвідки, зараз між Китаєм та РФ реалізується понад 60 проєктів. Їх загальна сума становить понад 100 млрд доларів, і вони покривають одразу кілька сфер. Мова про видобуток корисних копалин, розбудову транспортної інфраструктури, ВПК тощо.

Протягом останніх років Іран був одним з основних постачальником військового обладнання до Росії – особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З жовтня 2021 року обсяг продажів іранських ракет Росії склав 2,7 млрд доларів.

