Китай посилює контроль за критичними копалинами: за перевидобуток каратимуть

Пекін зміцнює домінуючу позицію на ринку рідкісноземельних металів.

Уряд Китаю оприлюднив плани щодо покарання компаній за незаконне видобування рідкісноземельних металів поза межами встановлених квот. Акції китайських компаній з видобутку критичних копалин на тлі високих фінансових результатів та оголошених урядових планів зросли в межах 8-10%.

Видання Bloomberg пише, що зростання прибутку виробників значною мірою відображає значно вищі ціни на ключові рідкісноземельні елементи в перші місяці цього року. Ціна на оксид неодиму-празеодиму – ключовий орієнтир для сектору, оскільки це основний інгредієнт магнітів – у лютому досягла найвищого рівня з 2022 року, перевищивши 150 доларів за кілограм.

Китайські виробники рідкісноземельних металів пережили бурхливий минулий рік після того, як опинилися в епіцентрі торговельного протистояння між США та Китаєм. Як і їхні іноземні покупці, їм довелося пристосовуватися до експортного контролю та інших посилених регуляторних заходів, запроваджених Пекіном для зміцнення своєї влади над сектором.

28 квітня уряд оприлюднив детальний перелік заходів впливу за несанкціоноване виробництво, що стало черговою спробою зміцнити режим "тотального контролю" Пекіна над цією геополітично важливою галуззю. До порушень, що підлягають розслідуванню, належать перевищення квот на видобуток, видобуток або переробка без ліцензії, а також перешкоджання роботі інспекторів.

Як каратимуть за рідкісноземельні метали в Китаї

Виробництво, що перевищує квоти менше ніж на 10%, може призвести до штрафу в розмірі до п'ятикратного розміру незаконного прибутку, тоді як перевищення квоти на понад 30% спричинить штрафи в розмірі до 10-кратного розміру прибутку та призупинення діяльності. Незавантаження інформації до урядової системи відстеження призведе до штрафів у розмірі до 200 000 юанів (29 256 доларів) або до 1 000 000 юанів, якщо компанія відмовиться виправити це упущення.

Останні пропозиції щодо покарання за незаконну діяльність ґрунтуються на нормативних актах, запроваджених Китаєм у серпні минулого року. Вони посилили моніторинг внутрішнього ланцюга постачання, наприклад, вимагаючи щомісячної звітності про продажі, виробництво та закупівлі перед центральним урядом.

Домінування Китаю на ринку рідкісноземельних металів надає йому потужний важіль впливу напередодні ключового саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який очікується наступного місяця. За даними Bloomberg, близько 1,4 трильйона доларів американської економіки пов’язано з галузями, що використовують ці мінерали. Це дає Пекіну величезний стимул тримати своїх виробників під жорстким контролем.

Гегемонія Китаю в галузі рідкісноземельних металів викликає спротив не тільки США, а й інших великих держав. Так, Індія схвалила програму інвестицій у виробництво критичних елементів на загальну суму 4,6 млрд доларів.

Місяць тому стало відомо, що дочірня компанія "Росатома" разом з місцевими виробниками створять спільне підприємство з видобутку корисних копалин у Бразилії.

Вас також можуть зацікавити новини: