Окремий санкційний режим покликаний забезпечити правову основу для покарання відповідальних за погіршення становища всередині країни.

В Європейському Союзі обговорюють окремий режим санкцій проти Росії, яка стрімко нарощує доходи. Ініціаторами створення цього режиму виступили країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на низку джерел у ЄС.

Згідно з наявним у розпорядженні DW документом, існують вагомі підстави для запровадження санкційного режиму щодо РФ за аналогією з іншими санкціями проти режимів таких країн як Білорусь, Іран, Північна Корея, Венесуела.

Зазначається, що окремий санкційний режим покликаний забезпечити правову основу для покарання відповідальних за погіршення становища всередині країни. "Критерії для занесення до списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, якi підривають демократію і верховенство закону", – йдеться в документі.

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Так, пропонується запроваджувати санкції проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)".

За словами журналістів, високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається на швидке затвердження окремого санкційного режиму щодо РФ. Пропозицію передали зовнішньополітичній службі ЄС 28 лютого. Боррель заявив, виступаючи в Європарламенті 10 квітня, що обговорюються "новий окремий режим санкцій щодо Росії", і висловив сподівання, що його затвердять швидко. Очікується, що рішення буде ухвалене до виборів Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня.

Санкції проти РФ

ЄС уже запровадив проти РФ 13 пакетів санкцій, останній ввели 23 лютого цього року. Всі вони переслідують порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Крім цього, росіяни є і в глобальному списку порушників прав людини. Водночас ЄС почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, який покликаний зменшити можливості агресора обходити вже запроваджені санкції.

Занепокоєння викликало рішення Вищого суду Євросоюзу, який скасував санкції проти мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена, відкривши шлях сотням осіб, пов'язаних з Кремлем, до оскарження санкційного режиму.

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