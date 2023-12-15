Офіційне затвердження цього пакету має відбутися у найближчі дні.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених під час саміту Євросоюзу.

"Європейський Союз налаштований ще більше послаблювати здатність Росії вести агресивну війну, у тому числі шляхом подальшого посилення санкцій, їхнього повного й ефективного втілення, запобігання їхнього обходу, особливо для товарів підвищеного ризику, у тісній співпраці з партнерами і союзниками. Європейська Рада вітає схвалення 12-го пакету санкцій", – йдеться у висновках.

При цьому, як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, дванадцятий пакет санкцій "може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення".

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"Дуже важливо, що планується запровадити ембарго на російські алмази. Є сподівання, що офіційно його мають ухвалити вже найближчими днями", – повідомив Єрмак.

За його словами, група Макфола-Єрмака активно працює з українськими партнерами і низка пропозицій увійде в цей пакет.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мережі X (Twitter), лідери ЄС досягли політичної згоди щодо 12-го пакету санкцій, але офіційно нові обмежувальні заходи будуть затверджені у найближчі дні.

За його даними, до другої річниці російського повномаштабного вторгнення у лютому 2024 року будуть докладатися спроби затвердити ще один пакет санкцій проти РФ, але цей пакет може стати останнім за довгий час.

Як повідомляє видання Euractiv, новий санкційний пакет включає пряму заборону на імпорт російських непромислових алмазів з 1 січня і поетапну заборону на імпорт алмазів з третіх країн починаючи з березня у згоді з країнами "Великої сімки".

Також передбачаються жорсткіші заходи щодо надання доказової бази для тих компаній, які стверджують, що дотримуються верхньої граничної межі на російську нафту, встановленої країнами G7.

Санкційний пакет містить додаткові заходи щодо недопущення отримання Росією товарів подвійного призначення шляхом зобов'язання компаній з ЄС підписувати контракти з контрагентами щодо заборони реекспорту до Росії певних товарів.

Крім того, до санкцій включено вимогу до запровадження процедури сповіщення для російських громадян і компаній, які бажають вивести з Євросоюзу понад 100 тис євро.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що робота над 12-м пакетом санкцій проти Росії завершується. Обмежувальні заходи проти Росії будуть як персональними, так й економічними та секторальними.

Високий представник ЄС уточнив, що буде, зокрема, запроваджено більше санкцій проти фізичних осіб, застосовано нові заборони на російський експорт, і серед іншого – заборону на російські алмази, ужорсточення верхньої межі цін на нафту для зменшення прибутків Росії, а також будуть запроваджені нові заходи проти обходу раніше запроваджених санкцій.

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