Корпорація запустила успішні смартфони iPhone, годинник Apple Watch і процесор M1.

Керівник Apple Тім Кук (Tim Cook) назвав минулий 2020 рік найкращим роком для інновацій.

Про це повідомляє Weibo.

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Тім Кук спілкувався з 22-річним студентом Пекінського університету пошти та телекомунікацій Хе Шицзє (He Shijie). Підприємець назвав 2020 рік "найкращим роком інновацій для Apple за всю історію компанії".

Кук зазначив, що його корпорація запустила успішні смартфони iPhone, годинник Apple Watch і процесор M1. "Ми прекрасно проводимо час з iPhone 12", - підбив підсумки року та акцентував успіх флагманських телефонів керівник американського IT-гіганта.

На питання про те, як Кук і його команда справляються зі стресом, підприємець відповів, що співробітники Apple «підживлюються енергією нових продуктів». "Не існує єдиної формули інновацій. Наша робота - синергія культури творчості та культури співпраці", - зауважив глава Apple.

Також Кук уточнив, що успішній роботі компанії — особливо у 2020 році — сприяє різноманітність і інклюзивність, коли різні люди об'єднуються заради єдиної мети та підживлюють один одного.

Капіталізація Apple

Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.

23 лютого 2021 року на щорічних зборах акціонерів компанії генеральний директор Apple Тім Кук заявив про те, що корпорація Apple купила близько 100 компаній за останні шість років. Вона здійснює нове поглинання кожні три-чотири тижні.

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Автор: УНІАН