Корпорація Apple купила близько 100 компаній за останні шість років. Вона здійснює нове поглинання кожні три-чотири тижні.
Про це генеральний директор Apple Тім Кук повідомив 23 лютого на щорічних зборах акціонерів компанії, пише BBC.
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Він зазначив, що Apple переважно купує технології та таланти. Її найбільше придбання за останнє десятиліття - покупка за $3 млрд Beats Electronics, виробника навушників, заснованого репером і продюсером Доктором Дре.
Ще одна велика покупка відбулася у 2018 році, коли Apple за $400 млн стала власником компанії Shazam, яка розробила програмне забезпечення для розпізнавання музики.
У більшості випадків Apple купує невеликі технологічні компанії, а потім впроваджує їх інновації у свої власні продукти.
Капіталізація Apple
Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.
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