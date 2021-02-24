Найбільше придбання за останнє десятиліття - покупка за $ 3 млрд Beats Electronics, виробника навушників, заснованого репером і продюсером Доктором Дре.

Корпорація Apple купила близько 100 компаній за останні шість років. Вона здійснює нове поглинання кожні три-чотири тижні.

Про це генеральний директор Apple Тім Кук повідомив 23 лютого на щорічних зборах акціонерів компанії, пише BBC.

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Він зазначив, що Apple переважно купує технології та таланти. Її найбільше придбання за останнє десятиліття - покупка за $3 млрд Beats Electronics, виробника навушників, заснованого репером і продюсером Доктором Дре.

Ще одна велика покупка відбулася у 2018 році, коли Apple за $400 млн стала власником компанії Shazam, яка розробила програмне забезпечення для розпізнавання музики.

У більшості випадків Apple купує невеликі технологічні компанії, а потім впроваджує їх інновації у свої власні продукти.

Капіталізація Apple

Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.

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Автор: УНІАН