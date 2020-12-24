Капіталізація Xiaomi досягла заявленої на IPO мети.

Ринкова капіталізація китайського виробника смартфонів Xiaomi перевищила $100 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Вартість акцій компанії зросла на 9,1% на торгах в Гонконзі 23 грудня, в результаті чого ринкова капіталізація компанії й подолала знакову позначку. До кінця торгів відбулася невелика корекція - зростання акцій склало 7,6%.

З урахуванням цього фактора капіталізація Xiaomi досягла 802 млрд гонконзьких доларів, або $103 млрд.

Відзначається, що Xiaomi розраховувала на капіталізацію в $100 млрд ще у 2018 році, після виходу компанії на біржу. Але тоді компанію оцінили майже вдвічі дешевше - у $54 млрд.

Акції компанії почали зростати в серпні цього року на тлі новин про включення Xiaomi в гонконзький індекс Hang Seng. З цього моменту акції виробника смартфонів виросли більш ніж у два рази.

Що відбувається з головним конкурентом Xiaomi

Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці. Рішення почало діяти від 30 Червня

У липні під тиском США британський уряд ухвалив Витяг обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.

23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.

23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

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Автор: УНІАН