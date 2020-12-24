Ринкова капіталізація китайського виробника смартфонів Xiaomi перевищила $100 млрд.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Вартість акцій компанії зросла на 9,1% на торгах в Гонконзі 23 грудня, в результаті чого ринкова капіталізація компанії й подолала знакову позначку. До кінця торгів відбулася невелика корекція - зростання акцій склало 7,6%.
З урахуванням цього фактора капіталізація Xiaomi досягла 802 млрд гонконзьких доларів, або $103 млрд.
Відзначається, що Xiaomi розраховувала на капіталізацію в $100 млрд ще у 2018 році, після виходу компанії на біржу. Але тоді компанію оцінили майже вдвічі дешевше - у $54 млрд.
Акції компанії почали зростати в серпні цього року на тлі новин про включення Xiaomi в гонконзький індекс Hang Seng. З цього моменту акції виробника смартфонів виросли більш ніж у два рази.
Що відбувається з головним конкурентом Xiaomi
- Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці. Рішення почало діяти від 30 Червня
- У липні під тиском США британський уряд ухвалив Витяг обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.
- Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".
- Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.
- Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.
- Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.
- 22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.
- 23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.
- 23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.
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