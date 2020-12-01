Калібрування транспортної моделі проводилося за допомогою більш ніж 300 камер відеоспостереження, розміщених на вуличній мережі Києва.

У Києві, за допомогою транспортної моделі міста, визначені вулиці та мости з найбільшою інтенсивністю руху транспорту.

Про це йдеться в повідомлення "Київгенплану".

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Відзначається, що калібрування транспортної моделі проводилося за допомогою більш ніж 300 камер відеоспостереження, розміщених на вуличній мережі Києва.

"З кожним днем в Києві збільшується кількість автомобілів, що своєю чергою позначається на транспортній мережі столиці. Вулиці, по яких можна було спокійно проїхати ще 10 років тому, сьогодні стоять у величезних заторах", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що причинами стають як зведення нових будівель і стрімка забудова приміської зони, так і недостатній розвиток громадського транспорту і збільшення кількості автомобілів, які приїжджають до Києва з інших міст.

Зокрема, найбільш завантаженими вулицями столиці названі: Кільцева дорога - 177,6 тисяч авто на добу в обох напрямках; проспект Перемоги - 153,5 тис.; проспект Миколи Бажана - 152,5 тис.; Набережне шосе - 143,9 тис.; проспект Романа Шухевича - 140 тис.; проспект Степана Бандери - 136,7 тис.; Броварський проспект - 128,4 тис.; проспект Академіка Палладіна - 122,1 тис.; бульвар Дружби народів - 127,9 тис.; вулиця Олени Теліги - 112 тис.

Крім того, названо три найбільш завантажених моста в місті. Це Північний міст (173,5 тис.авто), Південний міст (167 тис.) і міст Патона (149,2 тис. авто до закриття крайніх правих смуг руху).

"Вищепредставлені цифри дуже високі та означають, що вулиці працюють на межі своєї пропускної здатності", - додали в "Київгенплані".

Заміна громадського транспорту

Міністерство інфраструктури в рамках національної транспортної стратегії до 2030 року планує замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього. Про це повідомила прес-служба Міністерства з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

18 листопада 2020 року Кабінет Міністрів перерозподілив 209,8 млн грн бюджетного кредиту на реалізацію інвестиційних проектів на розвиток міського громадського транспорту в Україні.

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Автор: УНІАН