Для реалізації цих проектів були перерозподілені кошти з бюджетних програм на 2020 рік з модернізації залізниці та з підвищення рівня безпеки на українських автошляхах.

Кабінет Міністрів перерозподілив 209,8 млн грн бюджетного кредиту на реалізацію інвестиційних проектів з розвитку міського громадського транспорту в Україні.

Потрібне розпорядження уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

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Зокрема, для реалізації цих проектів були перерозподілені кошти з бюджетних програм на 2020 рік з модернізації залізниці (200 млн грн) і з підвищення рівня безпеки на українських автошляхах (9,8 млн грн).

Згідно з пояснювальною запискою, виділені кошти необхідні для реалізації проекту розвитку громадського транспорту, в якому також бере участь Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Угода з ЄІБ

Міністерство інфраструктури та Європейський інвестиційний банк продовжують підготовку другої фази проекту «Міський громадський транспорт України II» та попередньо визначили 18 міст-учасників проекту.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, фінансову угоду з ЄІБ щодо впровадження проекту «Міський громадський транспорт України II» на суму 200 млн євро планується підписати в грудні.

Орієнтовна загальна вартість проекту становить понад 400 млн євро, на які планується придбати понад 280 одиниць тролейбусів, 65 електробусів із зарядними станціями та без, 24 трамваї та близько 10 трамвайних вагонів.

Раніше в листопаді Мінінфраструктури повідомило, що ЄІБ профінансує оновлення і розширення парку громадського транспорту в містах України, а також допоможе розвинути мережу маршрутів і провести ремонтні роботи в депо.

Вже підписані перші договори на придбання сучасних низькопідлогових тролейбусів для Луцька (на суму 4,3 млн євро), Харкова (10 млн євро) і Сум (4 млн євро).

У травні Європейський інвестиційний банк надав кредит у розмірі 10 млн євро на придбання 49 нових тролейбусів для Харкова, а у вересні надав кредит у розмірі 12 млн євро на закупівлю 10 нових низькопідлогових трамваїв для Львова.

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Автор: Павло Степанець