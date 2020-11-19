Відомство також підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення в Україну електромобілів.

Міністерство інфраструктури в рамках національної транспортної стратегії до 2030 року планує замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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"Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема, міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси і буде створена відповідна зарядна інфраструктура для них", - цитує прес-служба його слова.

Криклій підкреслив, що в цьому напрямку міністерство зараз активно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема, готується до реалізації другої фази спільного проекту з Європейським інвестиційним банком "Міський громадський транспорт України II", який передбачає оновлення парків громадського транспорту в різних українських містах і заміну їх виключно на електротранспорт.

За його словами, відомство також підтримує продовження дії звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на ввезення в Україну електромобілів.

Крім цього, Міністерство приєдналося до розробки ключових змін до державних будівельних норм в частині розміщення електрозаправок на дорогах.

"Сьогодні в Україні близько 25 тис. електрокарів, 25 тис. гібридів і майже 9 тис. пунктів електрозарядних станцій, розташованих переважно в містах. Ми ініціювали та вже працюємо над внесенням нових змін до ДБН (державні будівельні норми – УНІАН) з планування і забудови територій, які б дозволили розміщувати електрозарядні станції на всіх дорогах загального користування, в тому числі й місцевих", - підсумував міністр.

Перерозподіл коштів

18 листопада 2020 року Кабінет Міністрів перерозподілив 209,8 млн грн бюджетного кредиту на реалізацію інвестиційних проектів з розвитку міського громадського транспорту в Україні.

Міністерство інфраструктури та Європейський інвестиційний банк продовжують підготовку другої фази проекту "Міський громадський транспорт України II" та попередньо визначили 18 міст-учасників проекту.

Угода з ЄІБ

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, фінансову угоду з ЄІБ щодо впровадження проекту "Міський громадський транспорт України II" на суму 200 млн євро планується підписати в грудні.

Орієнтовна загальна вартість проекту становить понад 400 млн євро, на які планується придбати понад 280 одиниць тролейбусів, 65 електробусів із зарядними станціями та без, 24 трамваї та близько 10 трамвайних вагонів.

Раніше в листопаді Мінінфраструктури повідомило, що ЄІБ профінансує оновлення і розширення парку громадського транспорту в містах України, а також допоможе розвинути мережу маршрутів і провести ремонтні роботи в депо.

Вже підписані перші договори на придбання сучасних низькопідлогових тролейбусів для Луцька (на суму 4,3 млн євро), Харкова (10 млн євро) і Сум (4 млн євро).

У травні Європейський інвестиційний банк надав кредит у розмірі 10 млн євро на придбання 49 нових тролейбусів для Харкова, а у вересні надав кредит у розмірі 12 млн євро на закупівлю 10 нових низькопідлогових трамваїв для Львова.

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Автор: Павло Степанець