Кроссовери знов попереду: топ-5 найпопулярніших авто в Україні

Продажі нових машин в приватному сегменті авторинку впали на 11%.

У минулому місяці автопарк України поповнили 5,2 тис нових легкових авто. З цієї кількості 3,1 тис реалізували приватним клієнтам, у той час як 2,1 тис придбали юридичні особи. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з листопадом минулого року, продажі нових авто в приватному сегменті впали на 11%, тоді як у корпоративному зростання склало 10%.

Топ-5 нових авто у приватному секторі:

Відео дня

• Toyota RAV4 – 155 одиниць;

• Volkswagen Tiguan – 133;

• Renault Duster – 105;

• Honda X-NV – 95;

• Toyota Land Cruiser Prado – 92.

ТОП-5 нових авто у корпоративному секторі:

• Renault Duster – 406 одиниць;

• Toyota Hilux – 145;

• Škoda Octavia – 101;

• Toyota Land Cruiser Prado – 97;

• Peugeot Landtrek – 84.

Автомобільний ринок – що цікавого

Нещодавно фахівці назвали 20 моделей вживаних авто, які можуть прослужити вдвічі довше за нові моделі. До списку потрапили, зокрема, Ford F-350 Super Duty, Toyota Land Cruiser, Toyota Tundra, Toyota Sequoia та Ford F-250 Super Duty.

Також у грудні спеціалісти назвали десятку найкращих компактних кросоверів цього року. Фахівці радять звернути увагу на такі моделі як BMW X1, Range Rover Evoque, Citroën C5 Aircross, Kia Sportage та Hyundai Tucson.

Якщо казати про світовий авторинок загалом, то найбільш популярним автомобілем за підсумками 9 місяців стала Toyota Corolla. Також до трійки потрапили Toyota RAV4 та Tesla Model Y.

Вас також можуть зацікавити новини: