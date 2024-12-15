Деякі автомобілі завойовують репутацію "невбиваних" моделей. Вони здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.
У виданні GoBankingRates назвали 20 вживаних автомобілів, які можуть прослужити вдвічі довше за нові моделі.
Рейтинг було складено на основі даних дослідження iSeeCars.com, в якому експерти визначили вживані авто, що здатні без проблем проїхати понад 400 000 кілометрів.
ТОП-20 вживаних авто, які прослужать довше за нові моделі:
- Ford F-350 Super Duty
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Tundra
- Toyota Sequoia
- Ford F-250 Super Duty
- Honda Pilot
- Toyota Tacoma
- GMC Sierra 2500HD
- Chevrolet Silverado 2500HD
- Toyota 4Runner
- Toyota Avalon
- Chevrolet Silverado 1500
- Acura MDX
- Honda Element
- Honda CR-V
- Honda Accord
- Chevrolet Avalanche
- Ram 2500
- Ram 3500
- Toyota Sienna
За словами експертів, пікап Ford F-350 Super Duty має в 4,2 раза більше шансів проїхати понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок порівняно з багатьма іншими авто. У виданні підкреслили, що на це здатні лише близько 11,8% сучасних моделей.
Також надійним виявився позашляховик Toyota Land Cruiser. Ця модель має в 4,1 раза більше шансів подолати понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок порівняно із середнім показником.
Трійку лідерів замикає пікап Toyota Tundra. Як і Land Cruiser, цей автомобіль має в 4,1 раза більше шансів подолати понад 400 000 кілометрів порівняно з багатьма іншими автомобілями.
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