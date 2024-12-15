Цим автомобілям не страшні поломки / Колаж УНІАН, фото - Honda, Ford

Деякі автомобілі завойовують репутацію "невбиваних" моделей. Вони здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.

У виданні GoBankingRates назвали 20 вживаних автомобілів, які можуть прослужити вдвічі довше за нові моделі.

Рейтинг було складено на основі даних дослідження iSeeCars.com, в якому експерти визначили вживані авто, що здатні без проблем проїхати понад 400 000 кілометрів.

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ТОП-20 вживаних авто, які прослужать довше за нові моделі:

  1. Ford F-350 Super Duty
  2. Toyota Land Cruiser
  3. Toyota Tundra
  4. Toyota Sequoia
  5. Ford F-250 Super Duty
  6. Honda Pilot
  7. Toyota Tacoma
  8. GMC Sierra 2500HD
  9. Chevrolet Silverado 2500HD
  10. Toyota 4Runner
  11. Toyota Avalon
  12. Chevrolet Silverado 1500
  13. Acura MDX
  14. Honda Element
  15. Honda CR-V
  16. Honda Accord
  17. Chevrolet Avalanche
  18. Ram 2500
  19. Ram 3500
  20. Toyota Sienna

За словами експертів, пікап Ford F-350 Super Duty має в 4,2 раза більше шансів проїхати понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок порівняно з багатьма іншими авто. У виданні підкреслили, що на це здатні лише близько 11,8% сучасних моделей.

Ford F-350 Super Duty очолив рейтинг / фото - Ford

Також надійним виявився позашляховик Toyota Land Cruiser. Ця модель має в 4,1 раза більше шансів подолати понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок порівняно із середнім показником.

Toyota Land Cruiser розташувався на другому місці / фото - Toyota

Трійку лідерів замикає пікап Toyota Tundra. Як і Land Cruiser, цей автомобіль має в 4,1 раза більше шансів подолати понад 400 000 кілометрів порівняно з багатьма іншими автомобілями.

Toyota Tundra також виявився надійним пікапом / фото - Toyota

На які інші авто рекомендують звернути увагу експерти

Раніше британські експерти назвали найкращі компактні кросовери 2024 року. Вони розповіли, які плюси та мінуси є у кожної з цих моделей.

Крім того, експерти назвали найгірший автомобіль для кожної вікової групи. Зазначається, що багато що залежить від вашого віку і від того, на якому етапі життя ви перебуваєте.

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