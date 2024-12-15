Експерти виділили 20 вживаних авто, які мають високі шанси проїхати понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок.

Деякі автомобілі завойовують репутацію "невбиваних" моделей. Вони здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.

У виданні GoBankingRates назвали 20 вживаних автомобілів, які можуть прослужити вдвічі довше за нові моделі.

Рейтинг було складено на основі даних дослідження iSeeCars.com, в якому експерти визначили вживані авто, що здатні без проблем проїхати понад 400 000 кілометрів.

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ТОП-20 вживаних авто, які прослужать довше за нові моделі:

Ford F-350 Super Duty Toyota Land Cruiser Toyota Tundra Toyota Sequoia Ford F-250 Super Duty Honda Pilot Toyota Tacoma GMC Sierra 2500HD Chevrolet Silverado 2500HD Toyota 4Runner Toyota Avalon Chevrolet Silverado 1500 Acura MDX Honda Element Honda CR-V Honda Accord Chevrolet Avalanche Ram 2500 Ram 3500 Toyota Sienna

За словами експертів, пікап Ford F-350 Super Duty має в 4,2 раза більше шансів проїхати понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок порівняно з багатьма іншими авто. У виданні підкреслили, що на це здатні лише близько 11,8% сучасних моделей.

Також надійним виявився позашляховик Toyota Land Cruiser. Ця модель має в 4,1 раза більше шансів подолати понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок порівняно із середнім показником.

Трійку лідерів замикає пікап Toyota Tundra. Як і Land Cruiser, цей автомобіль має в 4,1 раза більше шансів подолати понад 400 000 кілометрів порівняно з багатьма іншими автомобілями.

На які інші авто рекомендують звернути увагу експерти

Раніше британські експерти назвали найкращі компактні кросовери 2024 року. Вони розповіли, які плюси та мінуси є у кожної з цих моделей.

Крім того, експерти назвали найгірший автомобіль для кожної вікової групи. Зазначається, що багато що залежить від вашого віку і від того, на якому етапі життя ви перебуваєте.

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