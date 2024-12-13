Компактні кросовери приваблюють водіїв просторими інтер'єрами та високим рівнем практичності.

Кросовери залишаються одним з найпопулярніших типів легкових автомобілів у світі. Проте далеко не всі ці моделі рекомендуються до покупки.

Британські експерти визначили 10 найкращих компактних кросоверів 2024 року, на які варто звернути увагу, повідомляє Autocar.

За словами експертів, компактні кросовери приваблюють водіїв просторими інтер'єрами і високим рівнем практичності. Попри це, вони чудово підходять для експлуатації в місті.

Відео дня

Рейтинг було складено на основі оглядів кросоверів, проведених у 2024 році. Експерти розповіли, які плюси та мінуси є у кожної з цих моделей.

Найкращі компактні кросовери 2024 року

10. BMW X1

Експерти поділилися, що BMW X1 третього покоління став більшим за свого попередника. Завдяки цьому модель стала просторішою всередині.

Тестувальник автомобілів, а також експерт з електромобілів, хетчбеків і кросоверів Ілля Верпрет заявив у своєму огляді на новий BMW X1, що третє покоління моделі пропонує практичний інтер'єр із високоякісними матеріалами, має чудову керованість і оснащується однією з найкращих навігаційних систем у своєму класі.

Проте експерт виділив і кілька мінусів. Серед них не найшвидша автоматична коробка передач і малопотужний двигун у базовій версії.

9. Range Rover Evoque

У своєму огляді Range Rover Evoque другого покоління Ілля Верпрет зазначив, що цей кросовер залишається одним із найстильніших компактних кросоверів на ринку. Крім того, експерту сподобалася гібридна силова установка моделі, яка працює плавно.

Головною проблемою Range Rover Evoque Верпрет назвав різке зниження потужності, коли акумуляторна батарея розряджається. Також він поділився, що в такому разі кросовер починає витрачати близько 14 літрів пального на 100 км.

Тестувальник автомобілів додав, що після оновлення кросовер отримав інтер'єр із дешевшими матеріалами та жорсткішу підвіску.

8. Citroën C5 Aircross

У виданні зазначили, що у Citroën C5 Aircross незвичайний дизайн інтер'єру і комфортна підвіска. Також модель похвалили за гарне співвідношення ціна-якість.

Головний автомобільний оглядач видання Метт Сандерс і штатний редаткор Сем Філліпс зійшлися на думці, що Citroën C5 Aircross розрахований на водіїв, яким важливі просторий інтер'єр і місткий багажник. За їхніми словами, це універсальний і простий у використанні автомобіль для сімейних людей.

Головними недоліками кросовера експерти назвали незручну інформаційно-розважальну систему і погану шумоізоляцію. Вони додали, що механічна коробка передач у цієї моделі працює не плавно.

7. Kia Sportage

Kia Sportage п'ятого покоління багато в чому перевершує свого попередника, вважає Метт Сандерс. Він підкреслив, що у кросовера незвичайний дизайн екстер'єру і зручний інтер'єр.

До мінусів Kia Sportage експерт відніс не найзручніші задні сидіння і занадто гучну гібридну силову установку. Також він вважає, що у моделі неприємна керованість.

6. Mazda CX-5

У виданні заявили, що Mazda CX-5 чудово підійде водіям, які шукають практичний кросовер із дизельним двигуном. У своєму огляді цифровий редактор Autocar Мюррей Скалліон розповів, що у моделі просторий інтер'єр і великий асортимент різних модифікацій на вибір.

Скалліон зазначив, що Mazda CX-5 має не найкомфортнішу підвіску у своєму класі. Крім цього він заявив, що вартість цієї моделі трохи завищена.

5. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson сподобається водіям, для яких важливо те, наскільки в авто зручний інтер'єр, вважають у виданні. Автомобільні експерти Метт Прайор і Джек Воррік заявили, що кросовер також пропонує низьку витрату палива.

Головними недоліками кросовера експерти назвали повільну автоматичну коробку передач і неприємну керованість.

4. Audi Q3

У виданні поділилися, що Audi Q3 виділяється широким асортиментом силових установок. Метт Сандерс сказав, що ця модель багато в чому схожа на більші кросовери бренду.

Експерт зазначив, що Audi Q3 не найкраща якість інтер'єру і галасливий дизельний двигун. Крім цього модель має не найкомфортнішу підвіску.

3. Volvo XC40

Volvo XC40 може здатися скромною моделлю, але цей кросовер розкішніший за багатьох своїх конкурентів, вважають Метт Сандерс і Мюррей Скалліон. Вони розповіли, що у цього зручний інтер'єр і комфортна підвіска.

До мінусів Volvo XC40 експерти віднесли нестачу місця на задньому ряду сидінь і невеликий багажник. Також вони заявили, що ціни на кросовер завищені.

2. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai став серйозним конкурентом для інших компактних кросоверів після оновлення, запевнив Сем Філліпс у своєму огляді моделі. За його словами, цей автомобіль має зручний інтер'єр і чудову інформаційно-розважальну систему.

Філліпс вважає, що у Nissan Qashqai неприємна керованість. Крім цього йому не сподобався невеликий багажник моделі.

1. Dacia Duster

Нова Dacia Duster - це великий крок вперед, заявили у виданні. Зазначається, що один із найкращих компактних кросоверів за співвідношенням ціна-якість.

Проте у своєму огляді Dacia Duster Ілля Верпрет, головний редактор видання Стів Кроплі та заступник редактора дорожніх випробувань Autocar Річард Лейн сказали, що у кросовера є невеликий недолік сучасних технологій, які є у конкурентів. Також вони заявили, що моделі не вистачає модифікації з дизельним двигуном.

Які інші автомобілі рекомендують купити експерти

Раніше блогер і автомобільний експерт Даг Де Муро назвав 10 спортивних автомобілів з пробігом за доступною ціною. Він зазначив, що ці вживані спорткари не коштують сотні тисяч доларів.

Крім того, експерти визначили 5 марок автомобілів з найнадійнішими двигунами. Серед них є й американські автовиробники.

Вас також можуть зацікавити новини: