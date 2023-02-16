Україна націоналізувала майно підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски, наближеного до Володимира Путіна, вартістю понад 10 млрд гривень.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Служба безпеки України. За оцінкою генпрокурора Андрія Костіна, у власність держави перейшли 350 об'єктів, включаючи Миколаївський глиноземний завод, а також добуваючі компанії "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" і "Жежеловський кар'єр".
"Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.", - зазначає СБУ.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали Дерипасці.
"Встановлено, що Дерипаска, що входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. Таким чином, російський олігарх намагався приховати своє ставлення до українських активів", - йдеться в повідомленні СБУ.
Санкції проти російського олігарха Дерипаски-деталі
Російський оліграх Олег Дерипаска з 2018 року перебуває під санкціями США. Він звернувся до суду, щоб зняти обмеження, але його позов відхилив федеральний суддя в 2021 році.
3 жовтня 2022 року Верховний суд США відхилив клопотання олігарха Дерипаски про скасування санкцій.
12 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски і екс-міністра оборони Павла Лебедєва.
12 грудня 2022 року в Росії заарештували готельний комплекс "Імеретинський" і пристані для яхт в Сочі Олега Дерипаски. Майно оцінюється в 1 мільярд доларів.
10 січня 2023 року Мін'юст подав позов про стягнення активів Дерипаски на користь України.
В Україні було заарештовано майно російського підсанкційного олігарха, що є одним з найбільших виробників алюмінію в світі.