Позов близько 10 мільярдів гривень подало Міністерство юстиції України.

Україна націоналізувала майно підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски, наближеного до Володимира Путіна, вартістю понад 10 млрд гривень.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Служба безпеки України. За оцінкою генпрокурора Андрія Костіна, у власність держави перейшли 350 об'єктів, включаючи Миколаївський глиноземний завод, а також добуваючі компанії "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" і "Жежеловський кар'єр".

"Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.", - зазначає СБУ.

Відео дня

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали Дерипасці.

"Встановлено, що Дерипаска, що входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. Таким чином, російський олігарх намагався приховати своє ставлення до українських активів", - йдеться в повідомленні СБУ.

Санкції проти російського олігарха Дерипаски-деталі

Російський оліграх Олег Дерипаска з 2018 року перебуває під санкціями США. Він звернувся до суду, щоб зняти обмеження, але його позов відхилив федеральний суддя в 2021 році.

3 жовтня 2022 року Верховний суд США відхилив клопотання олігарха Дерипаски про скасування санкцій.

12 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски і екс-міністра оборони Павла Лебедєва.

12 грудня 2022 року в Росії заарештували готельний комплекс "Імеретинський" і пристані для яхт в Сочі Олега Дерипаски. Майно оцінюється в 1 мільярд доларів.

10 січня 2023 року Мін'юст подав позов про стягнення активів Дерипаски на користь України.

В Україні було заарештовано майно російського підсанкційного олігарха, що є одним з найбільших виробників алюмінію в світі.