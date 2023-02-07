Продукція його комбінатів направлялася російським та білоруським підприємствам та використовувалася для виробництва винищувачів і ракет, якими зараз обстрілюють Україну.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула на користь України всі активи ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", що належали громадянину Росії Шелкову Михайлу.

Як заазначається в повідомленні БЕБ, Бюро спільно з СБУ націоналізували також рухоме та нерухоме майно підприємства та кошти на рахунках на суму 14,4 млн.грн.

Апеляційна палата ВАКС дозволила конфіскувати Демуринський ГЗК російського олігарха і колишнього топ-менеджера "Ростеха" Михайла Шелкова 3 лютого.

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Детективи БЕБ в рамках досудового розслідування встановили, що посадові особи товариства, за попередньою змовою з посадовими особами офшорних компаній, протягом 2021 року здійснили реалізацію титанової сировини на адресу європейської компанії за навмисне заниженою ціною.

Таким чином, переслідуючи мету ухиляння від сплати податку на прибуток, їх дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у розмірі понад 10,1 млн грн.

Крім того, слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титансодержащего сировини на адресу підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь. За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Однак фактично продукція відразу прямувала російським і білоруським підприємствам і використовувалася, в тому числі і для виробництва окремих частин винищувачів і ракет, якими зараз обстрілюють Україну.

Досудове розслідування у кримінальній справі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 КК України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України при співпраці зі Службою безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Війна в Україні та націоналізація російських активів:

У лютому 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору компанії "Російські залізниці" Олегу Білозерову, який сприяв повномасштабному вторгненню Російської Федерації в Україну. Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу в напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

6 лютого 2023 року Україна націоналізувала заводи російських олігархів на 2 мільярди гривень.

2 квітня 2022 року Рада ухвалила закон, згідно з яким майно громадян Росії, які підтримують путінську агресію проти України та місцевих колаборантів, буде націоналізовано. Закон поширюється не тільки на майно, що безпосередньо належить Росії, а й на юридичних і фізичних осіб, які публічно заперечують російсько-українську війну або виправдовують дії окупантів, не залежно від їх громадянства та місця проживання.

18 квітня 2022 року Кабмін підтримав націоналізацію 26 мільярдів гривень активів російських банків в Україні.

27 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що Україна націоналізує російський танкер і судно, що виконувало ворожі операції.

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