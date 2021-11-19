Можна дізнатися онлайн про всі доступні для закріплення номерні знаки у всіх сервісних центрах МВС.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драпятий закликав громадян користуватися новоствореним онлайн-сервісом для вибору номерних знаків на автомобіль.

Про це написав Драп'ятий на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, в Україні понад місяць діє онлайн платформа вибору платних або безкоштовних державних номерних знаків, доступна за посиланням https://opendata.hsc.gov.ua./

"За допомогою нового сервісу можна дізнатися онлайн про доступні для закріплення номерні знаки у всіх сервісних центрах МВС і знайти серед них кращий для свого авто", - підкреслив заступник міністра.

Спеціальні номери:

18 листопада 2021 року заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький заявив про те, що "швидкі" можуть отримати спеціальні державні номерні знаки.

Автор: Інна Андаліцька