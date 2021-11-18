Така ініціатива з’явилася після того, як "швидкі" почали штрафувати через перевищення швидкості.

"Швидкі" можуть отримати спеціальні державні номерні знаки.

Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

"Останніми днями у мережі активно поширюється інформація про те, що поліція штрафує карети швидкої допомоги (ШМД) за перевищення швидкісного режиму. По-перше, система працює автоматично: тобто у випадку скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується щодо всіх т/з, які було ідентифіковано. Нагадую, що у патрульної поліції немає жодних списків "виключень", окрім т/з зі спеціалізованою реєстрацією та ДНЗ. По-друге, автомобілі ШМД мають право, відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка. По-третє, якщо такий авто ШМД фіксується камерою автоматичної фіксації, проте рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються, виходячи із попереднього пункту. Але трапляється, що це непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб ШМД, може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови, і така постанова буде скасована", - пояснив він.

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Білошицький також зазначив, що наразі вже 49 таких постанов скасовано.

"Також ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки", - резюмував він.

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Автор: Наталія Хаджі