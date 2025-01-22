Запровадження цих змін має підвищити гнучкість і зручність адміністративних послуг для громадян.

В Україні дозволили обирати поштового оператора для доставки водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспорту та номерних знаків. Також українцям спростили процедуру зняття з обліку автомобілів, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Запроваджено можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку посвідчень водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше така процедура здійснювалась виключно призначеним оператором поштового зв’язку – "Укрпоштою". Нові правила набудуть чинності через шість місяців після публікації постанови.

Відео дня

Крім того, власникам транспортних засобів надано право знімати свої автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України.

"Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни – від 15 днів до п’яти місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або з інших причин тимчасово не використовує їх", - зазначили в МВС.

У відомстві додали, що запровадження цих змін має на меті підвищити гнучкість і зручність адміністративних послуг для громадян.

Зміни для українських водіїв - останні новини

З 1 грудня 2024 року в Україні підвищили ставку військового збору з 1,5 до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна. Таким чином, автовласники, які продаватимуть свій транспорт, мають сплатити податок.

3 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає спрощення та дерегулювання ринку торгівлі вживаними автомобілями. Так, компанії отримають можливість купувати та продавати авто без постановки їх на облік у МВС та ТЦК.

Вас також можуть зацікавити новини: