Вже через кілька тижнів його місце на конвеєрі в Дрездені посяде новий хетчбек ID.3.

Volkswagen зняв з виробництва електромобіль e-Golf. Останній, 50 401-й електромобіль вже зібрано. На такий тираж у підприємства пішло близько трьох з половиною років.

Про це йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

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Автомобіль збирали на унікальному виробничому комплексі в Дрездені.

Спочатку це був виставковий простір для електрокарів і нових цифрових технологій, але у квітні 2017-го на майданчику налагодили складання повністю електричної версії «гольфу» попереднього, сьомого покоління. Це була вже рестайлінгова модифікація - зі 100-кіловатним електромотором і збільшеною до 35,8 кіловат-години батареєю, якої вистачає приблизно на 200 кілометрів шляху.

Основний завод Volkswagen у Вольфсбурзі налагодить виробництво великого електричного седана, який стане новим легковим флагманом бренду. Фактично, йдеться про ідейного наступника вищезгаданого "Фаетона", спрямованого на суперництво з Tesla Model S.

Volkswagen і конкуренція з Маском

24 вересня 2020 року німецький бренд Volkswagen презентував свій перший повністю електричний кросовер ID.4. Модель отримала запас ходу 520 км, а її вартість стартує від 43 тис.євро.

20 листопада 2019 року Volkswagen представив свій новий електромобіль. Новинка отримала універсальний тип кузова, і ця особливість підкреслена в її назві - ID Space Vizzion.

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Автор: УНІАН