За крісло міського голови поборються підприємець Роман Клічук та депутат міськради Віталій Михайлішин.

У Чернівцях міська територіальна виборча комісія після понад двотижневого перерахунку бюлетенів оголосила офіційні результати першого туру виборів міського голови Чернівців.

Як передає кореспондент УНІАН, постанову комісії сьогодні після опівночі на засіданні ТВК зачитав її голова Сергій Ключук.

Згідно із документом, найбільше голосів у першому турі виборів, які відбулися 25 жовтня, набрали кандидат на посаду міського голови від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук (15317 голосів, 27,23%) та представник партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин (11988 голосів, 21,31%).

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Окрім того, голова ТВК оголосив про призначення другого туру виборів Чернівецького міського голови на неділю, 29 листопада 2020 року.

Місцеві вибори в Україні: що відбувається у Чернівцях

У Чернівцях міська ТВК понад два тижнів не могла встановити результати місцевих виборів. Процес гальмували судові позови партій, захворюваність членів ТВК на коронавірус і перерахунок голосів виборців на кількох десятках дільниць міста.

6 листопада був кінцевий термін оголошення остаточних результатів місцевих виборів територіальними виборчими комісіями.

10 листопада ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки і результати місцевих виборів не пізніше 24-ї години 11 листопада.

11 листопада Центральна виборча комісія внесла зміни до складу Чернівецької міської ТВК Чернівецької області.

Другий тур виборів мера Чернівців: що відомо про кандидатів

Роман Клічук – приватний підприємець, власник дистрибуційної компанії "Рома", чотирьох ресторанів та мережі продуктових магазинів у Чернівецькій області. Його висунула на посаду міського голови Чернівців політична партія "Єдина альтернатива". Раніше Клічук був депутатом Чернівецької обласної ради від "Батьківщини", членом виконавчого комітету міськради. На парламентських виборах у 2019 році балотувався під №100 у списку партії "Самопоміч".

Віталій Михайлішин – депутат Чернівецької міської ради від фракції "Рідне місто". У 2011 році став депутатом міськради від Партії регіонів, пізніше його обрали секретарем ради. Після дострокового припинення повноважень міського голови Чернівців Миколи Федорука у 2011 році виконував обов’язки мера Чернівців. Склав повноваження у вирі подій Євромайдану після своєї заяви про підтримку Партії регіонів та президента Віктора Януковича.

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Автор: Микола Кобилюк