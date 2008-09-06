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ЄС сподівається розмістити спостерігачів в Осетії
18:49, 06 вересня 2008
Новини ЄС
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Росія має дати згоду 8 вересня
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