ЄС сподівається розмістити спостерігачів в Осетії

18:49, 06 вересня 2008
Новини ЄС
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Росія має дати згоду 8 вересня

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