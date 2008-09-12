Данія впевнена, що Україна приєднається до ПДЧ

Копенгаген. 12 вересня. УНІАН. Міністр оборони Данії Сьорен ГАДЕ впевнений, що Україна найближчим часом приєднається до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після переговорів з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ в рамках візиту останнього до Данії.

«Данія підтримує Україну щодо її євроатлантичних прагнень і готова надати державі допомогу у проведенні необхідних реформ задля реалізації цього», - підкреслив С.ГАДЕ.

Говорячи про конкретні напрямки такої співпраці, зокрема, у сфері безпеки і оборони, данський міністр відзначив підтримку можливої участі України у силах реагування НАТО, у сфері військово-транспортних перевезень, а також співпраці у питаннях підготовки українських військовослужбовців з огляду на вимоги і стандарти Альянсу.

С.ГАДЕ також підтримав ініціативу Ю.ЄХАНУРОВА щодо приєднання Збройних сил України до співпраці в рамках міжнародного дансько-німецько-польського корпусу Сухопутних військ.

«Я переговорю зі своїми колегами – міністрами оборони Німеччини і Польщі – про необхідність і доцільність залучення українських військовослужбовців до цього корпусу», - сказав міністр оборони Данії. Він уточнив, що на першому етапі такого співробітництва можлива участь українських штабних офіцерів у роботі органів військового управління цього корпусу.

У свою чергу Ю.ЄХАНУРОВ подякував данському колезі за плідну і корисну співпрацю під час обговорення актуальних питань співробітництва оборонних відомств двох країн, а також за позитивну позицію Данії у питаннях євроатлантичних прагнень України.

«Ми провели відверті переговори, які направлені на розвиток та зміцнення відносин між нашими державами», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.