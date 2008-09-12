Данія впевнена, що Україна приєднається до ПДЧ
Так каже міністр оборони країни
Копенгаген. 12 вересня. УНІАН. Міністр оборони Данії Сьорен ГАДЕ впевнений, що Україна найближчим часом приєднається до Плану дій щодо членства в НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після переговорів з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ в рамках візиту останнього до Данії.
«Данія підтримує Україну щодо її євроатлантичних прагнень і готова надати державі допомогу у проведенні необхідних реформ задля реалізації цього», - підкреслив С.ГАДЕ.
Говорячи про конкретні напрямки такої співпраці, зокрема, у сфері безпеки і оборони, данський міністр відзначив підтримку можливої участі України у силах реагування НАТО, у сфері військово-транспортних перевезень, а також співпраці у питаннях підготовки українських військовослужбовців з огляду на вимоги і стандарти Альянсу.
С.ГАДЕ також підтримав ініціативу Ю.ЄХАНУРОВА щодо приєднання Збройних сил України до співпраці в рамках міжнародного дансько-німецько-польського корпусу Сухопутних військ.
«Я переговорю зі своїми колегами – міністрами оборони Німеччини і Польщі – про необхідність і доцільність залучення українських військовослужбовців до цього корпусу», - сказав міністр оборони Данії. Він уточнив, що на першому етапі такого співробітництва можлива участь українських штабних офіцерів у роботі органів військового управління цього корпусу.
У свою чергу Ю.ЄХАНУРОВ подякував данському колезі за плідну і корисну співпрацю під час обговорення актуальних питань співробітництва оборонних відомств двох країн, а також за позитивну позицію Данії у питаннях євроатлантичних прагнень України.
«Ми провели відверті переговори, які направлені на розвиток та зміцнення відносин між нашими державами», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.