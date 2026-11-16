Переговори щодо України: фон дер Ляєн розкрила, у якому форматі буде залучена Європа

Також очільця Єврокомісії запевнила у максимальній підтримці України та максимальному тиску на Росію.

Європа буде тісно залучена до мирних переговорів між Україною і Росією. Йдеться про формат E5 + Євросоюз. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі Х.

Вона зробила цю заяву після розмови із президентом Фінляндії Александром Стуббом. За словами фон дер Ляєн, Європа буде тісно залучена до процесу мирних перемовин "у форматі E5 + ЄС". Як відомо, до групи E5 входять Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія і Польща.

Також очільця Єврокомісії запевнила у максимальній підтримці України та максимальному тиску на Росію.

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"Я вдячна Фінляндії за невпинні зусилля у припиненні цієї жорстокої війни. Ми також говорили про розширення Євросоюзу напередодні нашого Форуму розширення ЄС завтра. Ми погодилися, що більший і сильніший Союз створить більш процвітаючу та незалежну Європу", - додаоа фон дер Ляєн.

Переговори про мир: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, США стукають у двері російського диктатора Путіна, але він лише підвищує ставки. Зокрема, Москва хоче змінити систему безпеки в Європі так, щоб вона відповідала інтересам Росії. За словами огладяча BBC Стіва Розенберга, те, чого домагається Росія, потенційно може стати найбільшою зміною європейської системи безпеки з часів завершення холодної війни.

На думку народного депутата Романа Костенка, мир з Росією для України наразі неможливий, адже зараз не створені умови на полі бою для того, щоб РФ закінчувала війну. Він пояснив, що, ворог своїми ударами хоче зупинити українську інфраструктуру і розраховує, що під цим тиском Україна піде на перемовини і на умови, які вигідні Кремлю.

На думку журналістів Politico, Путін на переговорах в Абу-Дабі отримав від президента США Дональда Трампа саме те, чого хотів, - можливість затягнути процес. Як і раніше, йому вдається використовувати мирні переговори як інструмент, щоб тягнути час, вносити плутанину та виснажувати опонентів, продовжуючи при цьому діяти так, як йому заманеться.

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