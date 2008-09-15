Розв`язання кризи навколо Лісабонської угоди відкладається?

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. ЄС вважає, що кризу навколо Лісабонської угоди, пов’язану з відмовою ірландців підтримати цей документ, не вдасться розв’язати раніше 2010 року.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUbusiness”, про це говорять європейські дипломати.

“Останні сигнали з Дубліну не вказують на те, що це (проведення повторного референдуму – УНІАН) може статися до виборів в Європарламент”, - цитує видання високопосадового дипломата в Брюсселі.

“Я не думаю, що ми побачимо референдум в першій половині 2009 року”, - заявив інший європейський високопосадовець, залучений до переговорів.

Найближча дата, яка може розглядатися, за його словами – 2010 рік.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Ірландія, єдина з 27-ми країн-членів ЄС, провела референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди. За результатами референдуму, 53,4% ірландців висловилися проти Лісабонської угоди, 46,6% - “за”.

10 вересня цього року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської. Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році, і спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни-члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року. Вибори до Європарламенту мають відбутися весною 2009 року.