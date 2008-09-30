ЄС створить ”чорний список” нелегальних рибалок

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС схвалила створення “чорного списку” нелегальних рибалок.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 29 вересня.

Рада міністрів, зокрема, схвалила пропозицію Єврокомісію створити “чорний список” нелегальних рибалок та країн, що “закривають очі” на нелегальне, незареєстроване та неврегульоване рибальство з метою не допуску рибної продукції таких країн чи окремих суден на ринок ЄС.

Передбачається також, що всі рибні продукти, які імпортуються до ЄС мають отримати сертифікат з країни, під прапором якої ходить судно, якій свідчитиме, що продукція є легальною, а судно має необхідні ліцензії, дозволи та квоти. Крім того, Єврокомісія пропонує обмежити доступ риболовецьких суден третіх країн до європейських портів, визначивши чіткий перелік портів в країнах-членах, а також заборонити будь-яке перевантаження риби в морі з суден третіх країна на кораблі ЄС, дозволивши таке перевантаження виключно у портах.

Крім того, Рада міністрів вирішила запровадити схожі в усіх країнах-членах санкції на серйозні порушення з максимальним штрафом на суму п’ятикратної вартості виявленої незаконно виловленої рибної продукції.

Передбачається, що нове законодавство набере чинності з 1 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2007 року Єврокомісія виступила з пропозицією створити “чорний” лист незаконних рибалок та країн, під прапором яких ходять судна, що порушують квоти на вилов риби.

В комюніке для Європарламенту та Ради ЄС Єврокомісія зазначала, що за оцінками експертів, обсяг нелегального рибальства становить близько 10 млрд. євро на рік. На європейській ринок потрапляє десята частина всієї нелегальної риболовної продукції.