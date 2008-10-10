Ющенко під тиском Європи може скасувати указ про вибори

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО не виключає, що під тиском європейської спільноти Президент України Віктор ЮЩЕНКО може видати указ про відтермінування дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.КИРИЛЕНКО висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«У Президента таке право є. Згадайте, скільки указів він видавав минулого року. У Президента є право свій указ відмінити, відтермінувати або щось ще зробити», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому лідер фракції БЮТ запевнив, що без виділення коштів дострокові вибори до ВР не відбудуться. Він наголосив, що виділити кошти на проведення виборів може тільки Верховна Рада, внісши зміни до державного бюджету. Все інше, наголосив І.КИРИЛЕНКО, буде порушенням законодавства.