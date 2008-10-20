Мендельсон відкидає звинувачення у допомозі ”РусАлу”

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Екс-комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН наголошує, що дружба з російським олігархом Олегом ДЕРИПАСКОЮ не впливала на виконання його обов’язків.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ВВС.

“Я мав дуже чітке уявлення своєї публічної ролі та відповідальності, яку вона на мене накладала, а також як я міг проводити свій власний час”, - заявив П.МЕНДЕЛЬСОН.

Він наголосив, що всі звинувачення та підозри на його адресу, висловлені в британській пресі є інсинуаціями.

“Вся Європейська комісія, Генеральний директор Департаменту торгівлі особисто пояснили, що в цих звинуваченнях немає ні на йоти правди, і вони на 100% брехливі”, - наголосив екс-комісар ЄС.

Він також зазначив, що виконання його роботи, як комісара було б неможливим без контактів з лідерами бізнесу з економік, що розвиваються.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня британські ЗМІ повідомили, що під час останньої літньої відпустки П.МЕНДЕЛЬСОН відпочивав на яхті О.ДЕРИПАСКИ “Королева К” вартістю 80 млн. фунтів стерлінгів поблизу острова Корфу.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що вони вважалися друзями і спільно вечеряли в московських ресторанах.

В 2007 році Єврокомісія скоротила імпортні мита на алюміній, в результаті чого О.ДЕРИПАСКА, як власник “РусАлу”, отримав прибуток в 50 млн. фунтів стерлінгів.

17 жовтня представник Єврокомісії, речник з питань міжнародної торгівлі Пітер ПАУЕР заявив, що Комісія не бачить нічого поганого у зустрічах комісарів з бізнесменами.

При цьому, додав він, зустрічі з російськими бізнесменами були потрібні і в рамках переговорів щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі, оскільки багато російських бізнесменів не підтримували цю ідею.

Британські видання також розмістили статтю Генерального директору з питань торгівлі Девіза О’САЛЛІВАНА під назвою “Мендельсон не допомагав РусАлу (алюмінієвій компанії О.ДЕРИПАСКИ - УНІАН)”.

3-го жовтня 2008 року П.МЕНДЕЛЬСОН був призначений на посаду міністра бізнесу, підприємництва та регуляторної реформи в британському уряді Гордона БРАУНА. Новим комісаром ЄС з питань торгівлі стане баронеса Керні Маргарет ЕШТОН.