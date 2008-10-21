ЄС покращить методологію оцінювання ГМО

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. ЄС планує покращити оцінювання генетично-модифікованих рослин перед наданням дозволів на їх вирощування.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення, в цілому, було схвалено на засіданні Ради міністрів з питань захисту навколишнього природного середовища у Люксембургу 20 жовтня.

В цілому, міністри висловилися за покращення методології оцінки впливу генетично-модифікованих рослин на навколишнє середовище, а також за гармонізацію методів проведення такого оцінювання.

Крім того, міністри висловилися за необхідність в процесі надання дозволів на вирощування генетично-модифікованих рослин враховувати соціально-економічні критерії.

В ході засідання було вирішено, що французьке президентство в ЄС підготує проект висновків до наступного засідання Ради в грудні цього року.