ЄС хоче більшої переробки сміття

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань навколишнього природного середовища ЄС схвалила директиву про покращення утилізації сміття.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 20 жовтня в Люксембургу.

Директива передбачає розширення використання сміття як вторинної сировини, з посиленням його переробки, вторинного використання, використання для виробництва газу.

Директива також передбачає, що до 2020 року рівень переробки такого сміття, як папір, метал та скло має сягнути 50%, рівень переробки будівельного сміття – 70%.

Загалом, в ЄС щорічно викидається 1,8 млрд. тонн сміття, або 3,5 тонни на 1 особу.

В 2005 році 49% сміття було вивезено на звалища, 18% - спалено, 27% - перероблено.