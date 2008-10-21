Саркозі пропонує скупати акції європейських компаній

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ закликає створити інвестиційний фонд ЄС для покупки акцій європейських компаній.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

За його словами, скоординоване придбання акцій під час падіння їхньої вартості на біржах може попередити потрапляння європейських компаній до рук неєвропейських інвесторів.

“Ринки акцій на історично мінімальному рівні”, - сказав Н.САРКОЗІ.

“Таким чином, ми маємо можливість створити власний державний інвестиційний фонд”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, світ переживає одну з найпотужніших фінансових криз з 30-х років минулого століття. 15-16 жовтня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалив ряд заходів для протидії фінансовій кризі і, зокрема, підтримав надання фінансової підтримки фінансовим інституціям, що постраждали внаслідок фінансової кризи.