”Візз Ейр” зв`яже Київ з Катовіце

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Перша українська бюджетна авіакомпанія «Візз Ейр Україна» повідомляє про відкриття з 3 січня 2009 року міжнародних рейсів між Києвом і Катовіце (Польща).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як йдеться в повідомленні, це буде перший маршрут з України до Польщі, за яким здійснюватимуться лоу-кост авіаперельоти.

Частота перельотів за даним маршрутом спочатку становитиме тричі на тиждень (остаточний розклад підлягає схваленню з боку відповідних регуляторних органів). Квиток коштуватиме від 199 грн. (в одну сторону, з урахуванням усіх податків і зборів).

Як повідомлялося, нещодавно «Візз Ейр Україна» оголосила про відкриття перельотів 3-4 січня з Києва до Дортмунда (4 рейси на тиждень) і Кельн (3 рейси), а також зі Львова до Дортмунда (3 рейси) і Лондона (Лутона) (4 рейси).

Квитки на міжнародні рейси «Візз Ейр Україна» вже у продажу за цінами починаючи від 199 гривень до Дортмунда, Кельна і 299 гривень до Лондона (в одну сторону, з урахуванням всіх податків і зборів). Переліт з Лондона до Львова обкладатиметься додатковим британським податком у розмірі 400 грн.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту і зв`язку України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення 11 липня 2008 р. на новому Airbus A320 на 180 місць. Другий літак Airbus A320 компанія розраховує одержати наприкінці грудня 2008 року.