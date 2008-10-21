МЗС: є проблеми у виконанні угоди про малий рух зі Словаччиною

Київ. 21 жовтня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України відзначають наявність проблемних питань в реалізації угоди про правила місцевого прикордонного руху між Україною і Словаччиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.

«Аналіз імплементації угоди про правила місцевого прикордонного руху між Україною і Словаччиною дає підстави вважати, що є певні затруднення і проблеми в її реалізації», - сказав він.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що 20 жовтня відбулась зустріч директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія ПОГОРЄЛЬЦЕВА та посла Словаччини в Україні Урбана РУСНАКА, в ході якої обговорювалися ці проблемні питання.

Зокрема, йшлося про велику кількість документів, які має подати громадянин України для перетину словацького кордону; про необхідність перекладу документів і їх нотаріальне засвідчення.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що сторони дійшли згоди про недоцільність і відміну вимоги, яка, зокрема, передбачала проставлення печаток про перетин кордону на сторінках паспорта.

Як повідомляв УНІАН, Угода між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух була підписана 30 травня 2008 року. Вона набула чинності 27 вересня.