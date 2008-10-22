Україна бачить світову солідарність з Грузією

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Україна вважає конференцію донорів для Грузії проявом солідарності міжнародної спільноти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Ми розглядаємо конференцію, як прояв солідарності світової спільноти з Грузією», - сказав він.

«Звичайно, ця зустріч, водночас, не повинна носити антиросійський характер», - додав заступник міністра.

Він висловив переконання, що головним завданням конференції донорів має стати надання допомоги постраждалим в результаті російсько-грузинської війни, і, в першу чергу, біженцям та переміщеним особам.

«Кожен одинадцятий мешканець Грузі – переміщена особа, і це дуже небезпечно», - заявив К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбувається міжнародна конференція донорів для Грузії, організована Єврокомісією, французьким Президентством в ЄС та Світовим банком. Заганльна потреба к оштах для Грузії оцйінюєть в 3,2 млрд. дол. Україна надасть допомоги Грузії на суму понад 20 млн. дол.