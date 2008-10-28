Єврокомісія допоможе Угорщині подолати фінкризу

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Єврокомісія розглядає можливість надання фінансової допомоги Угорщині для подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Амелія ТОРРЕС.

“Ми готові надати фінансову допомогу Угорщині, ми готуємо пропозиції і обговорюємо їх з країнами-членами”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії не уточнила про яку суму може йтися, зазначивши лише, що відповідно до законодавства ЄС, допомога Угорщині, як країні-члену ЄС, але країні, що не входить до зони євро, може бути здійснена не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок запозичень на ринку, які робитиме Єврокомісія.

Як повідомляв УНІАН, зараз Угорщина також веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість надання допомоги на суму в 12 млрд. дол.

Як повідомило УНІАН джерело в Єврокомісії, допомога з боку ЄС буде у будь-якому випадку узгоджуватися з допомогою МВФ.

Загалом, згідно із законодавством ЄС, допомога всім країнам, що не входять до зони євро, може становити 12 млрд. євро.