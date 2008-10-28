Єврокомісія допоможе Угорщині подолати фінкризу
Скільки дадуть грошей ще не вирішили
Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Єврокомісія розглядає можливість надання фінансової допомоги Угорщині для подолання фінансової кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Амелія ТОРРЕС.
“Ми готові надати фінансову допомогу Угорщині, ми готуємо пропозиції і обговорюємо їх з країнами-членами”, - сказала вона.
Представник Єврокомісії не уточнила про яку суму може йтися, зазначивши лише, що відповідно до законодавства ЄС, допомога Угорщині, як країні-члену ЄС, але країні, що не входить до зони євро, може бути здійснена не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок запозичень на ринку, які робитиме Єврокомісія.
Як повідомляв УНІАН, зараз Угорщина також веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість надання допомоги на суму в 12 млрд. дол.
Як повідомило УНІАН джерело в Єврокомісії, допомога з боку ЄС буде у будь-якому випадку узгоджуватися з допомогою МВФ.
Загалом, згідно із законодавством ЄС, допомога всім країнам, що не входять до зони євро, може становити 12 млрд. євро.