Єврокомісія планує підтримати експорт своєї промисловості

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ вважає за необхідне підтримати експортний потенціал європейського бізнесу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, представляючи результати надзвичайного засідання Єврокомісії, присвяченого шляхам подолання фінансової кризи.

“Ми маємо створити нові можливості для експорту для європейських підприємств, в тому числі, підприємств середнього та малого бізнесу”, - сказав він.

Президент Єврокомісії також зазначив, що Комісія виступає за збільшення інвестицій в малий та середній бізнес через Є/європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. У зв’язку з цим Президент Єврокомісії висловився також за можливість збільшити внески країн-членів до цих фінансових установ.

Крім того, Ж.БАРРОЗУ не виключив можливості перенаправлення частини грошей, що фінансуються через різні європейські фонди, зокрема, фонд соціального розвитку та фонд компенсації наслідків глобалізації на підтримку малого та середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія схвалила рамкове комюніке щодо відповіді Європи на виклики, пов’язані з фінансовою кризою. Основними пріоритетами Комісія визначила попередження зростання безробіття, сприяння підтримці та покращенню споживчого попиту, а також забезпечення добробуту громадян.