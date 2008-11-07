Мінпаливенерго хоче приєднатися до Європейської енергетичної співдружності

Київ. 7 листопада. УНІАН. Заступник міністра палива та енергетики України Володимир МАКУХА заявляє, що одним із пріоритетів для України є отримання членства в Європейській енергетичній співдружності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.МАКУХА сказав, виступаючи на Другому Київському форумі безпеки (Kiev Security Forum) «Чорноморсько-Каспійський регіон і Європейська енергетична безпека», організованому Фондом Арсенія ЯЦЕНЮКА Open Ukraine.

«Одне з пріоритетних завдань для України - це отримання членства в енергетичній співдружності», - сказав він.

За словами В.МАКУХИ, географічне положення України може стати основою для інтеграції української електросистеми в європейську.

«Україна готова робити кроки для подальшої інтеграції в європейську енергосистему», - додав В.МАКУХА.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в Києві почав роботу Другий Київський форум безпеки (Kiev Security Forum) «Чорноморсько-Каспійський регіон і Європейська енергетична безпека», організований Фондом А.ЯЦЕНЮКА Open Ukraine.

Загалом у форумі беруть участь понад 250 учасників із 25 країн світу.

Київський форум безпеки (Kiev Security Forum) - незалежний, політично незаангажований майданчик для обговорення ключових проблем європейської безпеки. Проект реалізується в рамках програми фонду Open Ukraine «Міжнародний діалог».

Фонд Open Ukraine - міжнародний благодійний фонд, заснований за ініціативи А.ЯЦЕНЮКА для зміцнення авторитету України в світі і розвитку публічної дипломатії.