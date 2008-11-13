В Брюсселі відслужили панахиду за жертвами Голодомору

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. У Брюсселі відслужили панахиду за жертвами Голодомору.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, панахиду відслужили в катедральному соборі Святого Михайла та Гудули ввечері 12 листопада.

Під час панахиди, Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що ніщо не може виправдати цинічного акту Голодомору «сфабрикованого режимом» Іосіфа Сталіна.

Він також наголосив на тому, що такі трагедії не мають повторюватися.

«Шукабчи міжнародного засудження Голодомору, ми хочемо зробити так, щоб такі злочини ніколи не повторювалися», - сказав він.

У свою чергу Посол України в Королівстві Бельгія та Люксембургу Євген БЕРШЕДА зазначив, що свого часу Радянській Союз цинічно заперечував цей злочин, і лише після отримання Україною незалежності, правда про нього стала відомою суспільству.

Посол також висловив сподівання в тому, що парламент Бельгії приєднається до парламентів тих країн, які вже вшанували пам`ять жертв Голодомору в Україні чи визнали геноцидний характер Голодомору.

Свої адреси співчуття надіслали Патріарх Київській та Всія України Філарет, а також Папа Римський Бенедикт XVI-ий.