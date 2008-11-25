Омбудсмен ЄС хоче знати, як компанії зачисляють до фіннебезпечних

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Європейський омбудсмен Нікіфорос ДІАМАНДУРОС відкрив провадження щодо переліку організації, що можуть нести фінансову загрозу ЄС.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі омбудсмена, провадження відкрито на підставі кількох скарг щодо “Системи раннього попередження”, створеної Єврокомісії.

Ця комп’ютерізована система містить перелік підприємств, неурядових громадських організацій, асоціацій та інших осіб, що можуть нести фінансову загрозу фінансовим інтересам ЄС. При цьому, всі європейські інституції можуть блокувати, або розривати контракти з організаціями, що входять до цього переліку.

Водночас, зазначили у прес-службі омбудсмена, учасники проектів ЄС чи заявники на виконання тих чи інших проектів не інформуються систематично щодо того, чи не внесені вони до переліку. Крім того, незрозуміло, як внесені до переліку організації можуть апелювати проти такого внесення.

“Без сумніву дуже важливо, щоб Комісія застосовувала всі зусилля для захисту фінансових інтересів ЄС. Водночас, до компаній, неурядових організацій та інших асоціацій повинно бути чесне ставлення з належною повагою фундаментального правового принципу презумпції невинності”, - цитує прес-служба Н.ДІАМАНДУРОСА.

Омбудсмен звернувся до Єврокомісії за інформацією щодо кількості організацій, внесених до переліку, а також щодо законодавчої бази стосовно віднесення організацій до різних груп ризику в цьому переліку. Він також попросив Єврокомісію прояснити інформаційну політику щодо організацій, які внесені до переліку, а також існуючі механізми апеляції.

Омбудсмен надав Єврокомісії термін до 28 лютого 2009 року.