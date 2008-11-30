У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань конкуренції ЄС

13:42, 30 листопада 2008
Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити висновки щодо комюніке Єврокомісії “Думати спочатку про малих: пріоритети для малого та середнього бізнесу”, яке містить ряд пропозицій щодо створення більш сприятливого клімату для малого та середнього бізнесу, сприяння зростанню малого та середнього бізнесу та боротьбу з проблемами, що заважають розвитку малого та середнього бізнесу.

Міністри також планують схвалити висновки щодо імплементації пропозицій з посилення співпраці країн-членів в області досліджень та розвитку

Дата проведення: 1-2 грудня 2008 року

Час початку: 1 грудня 2008 року, 10-00

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