Янукович каже, що НАТО засвідчило повагу до українців

Київ. 3 грудня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що рішення Ради Північноатлантичного альянсу не надавати Україні План дій щодо членства в Альянсі свідчить про повагу світових лідерів до вибору українців.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.ЯНУКОВИЧА.

“Рішення міністрів закордонних справ країн-членів НАТО щодо України – це, насамперед, повага вибору нашого народу. А також підтвердження правильності позиції Партії регіонів у питанні євроатлантичної інтеграції нашої держави”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, українці, як народ, ніколи не підтримували приєднання України до НАТО. “Всі кроки на зближення України з Альянсом ґрунтувалися виключно на таємному (від народу) листі трьох лідерів помаранчевої коаліції, яка давно розвалилася – В.ЮЩЕНКА, А.ЯЦЕНЮКА і Ю.ТИМОШЕНКО. Розсвареність цих лідерів, нестабільність влади в Україні – це був ще один аргумент проти вступу України до НАТО”, - вважає лідер Партії регіонів.

На його думку, світові лідери зрозуміли і прийняли той факт, що громадяни України, висловлюючись проти приєднання до Альянсу, виражали в такий спосіб своє неприйняття поглиблення поділів між двома братніми народами – українським і російським.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, поглиблення такого поділу шкодить нині в умовах глобальної кризи не лише Україні та Росії, а й світові загалом, тому брюссельські рішення є зваженими і свідчать про повагу до нашого вибору.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 грудня, міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною і Грузією без надання їм Планів дій для членства в Альянсі. Посилення співпраці означатиме створення національних річних планів для кожної країни, а також зміцнення інформаційних центрів НАТО в Києві та Тбілісі.