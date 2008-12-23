В Луганську відкрився центр європейської інформації

Луганськ. 23 грудня. УНІАН. У Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці ім.М.Горького відкрито Центр європейської інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь представники облдержадміністрації, провідні експерти з питань європейської інтеграції, науковці, громадські діячі та студентська молодь.

Ініціаторами та організаторами створення Центру стали Луганська обласна державна адміністрація, Міжнародний фонд «Відродження», Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Горького та Луганська обласна громадська організація «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону».

Під час відкриття зазначалося, що завдяки центру жителі області зможуть отримати більше інформації з питань європейської інтеграції України, політики ЄС, інституцій ЄС, спільних здобутків держав-членів ЄС та України.

В центрі зосереджено літературу із загального фонду бібліотеки про Європейський Союз та євротеінтеграцію. До послуг відвідувачів Центру є три комп’ютери для роботи з електронними джерелами інформації та допомога консультантів. Усі зацікавлені особи можуть користуватися послугами Центру європейської інформації безплатно.