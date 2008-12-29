Меркель не хоче робити значних бюджетних боргів для подолання кризи

Брюссель. 29 грудня. УНІАН. Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ застерігає від значного зростання публічних боргів при подоланні кризи.

Як повідомляє сьогодні агентство AFP, про це вона заявила в інтерв’ю економічному тижневику Handelsblatt.

“Ми не повинні залишати прийдешнім поколінням великої заборгованності”, - сказала німецький канцлер.

“Кожен мільярд нових боргів обмежує наші можливості для маневру в майбутньому”, - додала канцлер.

Зараз уряд Німеччини готує свій план щодо підтримки економіки країни, яка переживає рецесію. А.МЕРКЕЛЬ неодноразово критикували за відсутність достатніх амбіцій при підготовці цього плану.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) підтримав запропоновані Єврокомісією цілі щодо надання допомоги економіці ЄС в 2009 році на загальну суму в 200 млрд. євро з бюджету ЄС та бюджетів країн-членів.