Україна та Єврокомісія підписали протокол про газових експертів

Київ. 8 січня. УНІАН. У Брюсселі підписано протокол між Європейською Комісією та Україною щодо присутності європейських спостерігачів на об`єктах газотранспортної системи України, які забезпечують транзит газу через українську територію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави з посиланням на Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, який перебуває у Брюсселі.

Протокол підписано на виконання домовленостей, досягнутих Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з керівництвом Європейської Комісії та керівництвом Чеської Республіки, яка головує в ЄС.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також повідомив, що сьогодні на зустрічі з українською делегацією Голова Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ особливо відзначив винятково важливу роль Президента України, його конструктивні пропозиції та послідовні дії, які В.ЮЩЕНКО вживає з метою врегулювання співробітництва у газовій сфері між Україною, Російською Федерацією та Європейським Союзом.

Як повідомив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, українська делегація, виходячи з домовленості Президента України з Президентом РФ, також запропонувала європейській стороні направити спостерігачів до Росії з метою їх присутності на російських газових об`єктах, які постачають газ в Україну та, насамперед, газовимірювальних станціях. Європейська сторона висловила зацікавленість у цьому питанні і пообіцяла якнайшвидше опрацювати його із Російською Федерацією, зазначив Уповноважений Президента України.

Він також підкреслив, що у Брюсселі продовжуються українсько-російські переговори з газового питання. Голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА доповідає Президентові України В.ЮЩЕНКУ про хід переговорів у постійному режимі.